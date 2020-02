Le siège de la section du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) de Sfax et Sidi Bouzid a été inauguré, lundi 17 février, à Sfax.

En présence des membres du bureau exécutif du syndicat et des cadres régionaux du gouvernorat de Sfax, le coup d’envoi des activités du club de journalisme à Sfax a été également donné.

Des accords de partenariat ont été conclus, à cette occasion, entre la section du SNJT Sfax-Sidi Bouzid d’une part et la Société en charge du projet TAPARURA, la Fédération régionale des agences de voyage du sud-est, une clinique privée et un centre de formation, d’autre part.

Le président du SNJT Néji Bghouri s’est félicité de ce nouvel acquis, incitant la section régionale du syndicat à travailler sur des projets et programmes au profit des journalistes de la région et à nouer des partenariats avec les autorités judiciaires et sécuritaires pour assurer la protection des journalistes.

De son côté, le président de la section du SNJT Sfax-Sidi Bouzid, Sami Kchaou, a souligné que le nouveau siège permettra de réunir tous les journalistes de la région autour des questions qui concernent le secteur. Selon lui, les accords signés avec certains partenaires n’influenceront pas l’opinion du journaliste ni les médias.