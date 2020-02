La Tunisie vient de créer deux comités techniques consultatifs relevant de l’Unité de gestion par objectifs (UGO) dont la mission est de veiller à la mise en œuvre de l’accord de Paris.

Le premier comité est chargé de la fixation des priorités dans le domaine de l’atténuation des gaz à effet de serre, alors que le deuxième comité est en charge du volet adaptation aux changements climatiques avec pour principales missions d’inclure cette question dans les plans de développement et d’élaborer des rapports et plans nationaux relatifs à l’adaptation à ces changements.

Ces deux comités sont présidés par le ministre des Affaires locales et de l’Environnement et composés de représentants des différents ministères concernés (environnement, agriculture) ainsi que des structures s’intéressant aux forêts, à l’énergie et autres domaines y afférent, en vertu d’un décret publié dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) n°13 de 2020.

Les deux comités établiront des partenariats entre les différentes organisations internationales pour financer des programmes et des projets nationaux en matière d’atténuation des gaz à effet de serre et d’adaptation aux changements climatiques.

La Tunisie avait signé le 22 avril 2016, au siège des Nations unies, l’Accord de Paris sur le climat.