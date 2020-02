La Cinémathèque tunisienne rendra, du 19 au 23 février 2020, un hommage au cinéaste et plasticien français Jean-Denis Bonan à travers une rétrospective de ses films intitulée “Bonan Béni, Bonan Maudit”.

Le cinéaste sera présent à cet hommage que lui rend la cinémathèque. La rétrospective sera accompagnée par une exposition intitulée “Vie et mort de Ballao” dont le vernissage aura lieu mercredi 19 février. “Vie et mort de Ballao” est un album écrit et dessiné à l’encre de Chine par Jean-Denis Bonan, selon la page de l’artiste publiée sur les réseaux sociaux.

Au menu de cette rétrospective, une sélection de 11 films réalisés entre 1966 et 2019 qui sont tous produits en France. Le démarrage sera avec la projection de trois films de Bonan sous le thème “s’engager “.

Il s’agit des courts métrages “Le joli mois de Mai” (1968, 33’), “J’écris Ton Nom” (1994, 14’) et “Madame La France” (1977, 26’). Le reste de la sélection aura pour hèmes “troubler” et “à la marge”.

Jean-Denis Bonan donnera, le vendredi 21 février, une leçon de cinéma intitulée “Pour une poétique politique au cinéma”.

Depuis ses débuts dans les années soixante, ce natif de Tunis en 1942 a été confronté à la censure.

Jean-Denis Bonan est un chef-monteur et réalisateur de documentaires pour la télévision qui produit et réalise ses propres films en dehors du cadre officiel.

La semaine du 18 au 23 février à la Cinémathèque tunisienne sera également placée sous thème “Cinéma de Poésie, poésie du cinéma”. Elle prévoit la projection de films tunisiens, italiens, russes, français et espagnols.

Le thème de la semaine sera entamé par une nouvelle production tunisienne. Dans le cadre des mardis du cinéma tunisien, la Cinémathèque présentera, en avant première, “Sur les Traces des Lettres” de Mohamed Salah Argui (90’).

La semaine verra également la projection d’un film de Nacer Khemir datant de 1991, “Le Collier perdu de la Colombe ” (90’).

Voici le programme complet de la Semaine :

– Rétrospective “Bonan Béni, Bonan Maudit”

– LE JOLI MOIS DE MAI de Jean-Denis Bonan,1968, 33′

– J’ECRIS TON NOM de Jean-Denis Bonan,1994, 14′

– MADAME LA FRANCE de Jean-Denis Bonan, 1977, 26′

– MATTHIEU FOU de Jean-Denis Bonan,1967, 17′

– LA FEMME BOURREAU de Jean-Denis Bonan,1968, 69′

– TRISTESSE DES ANTHROPOPHAGES de Jean-Denis Bonan, 1966, 24′

– 32ème PARANOIA de Jean-Denis Bonan,1968, 14′

– FEU de Jean-Denis Bonan, 2016, 6′

– TRACES SUR UN MUR de Jean-Denis Bonan,1998, 14′

– L’ECOLE DES FOUS de Jean-Denis Bonan,1967, 32′

– MICHAUX DEDANS LOINTAIN de Jean-Denis Bonan, 1999, 8′

– BLEU PALEBOURG de Jean-Denis Bonan, 2019, 55′

Cycle “Cinéma de Poésie, poésie du cinéma”

– “SUR LES TRACES DES LETTRES” de Mohamed Salah Argui, 2020, Tunisie, 90′ (Avant-première)

– LE COLLIER PERDU DE LA COLOMBE de Nacer Khémir, 1991, Tunisie, 90′

-IL POSTINO de Michael Radford, 1994, Italie, 116′,

– LES CHEVAUX DE FEUX de Sergueï Paradjanov, 1965, Union Soviétique, 110′,

– LE ROI ET L’OISEAU de Paul Grimault, 1980, France, 87′ (Ciné-enfants)

– MAR ADENTRO d’Alejandro Amen?bar, 2004, Espagne, 125′

– ORPHEE de Jean Cocteau, 1950, France, 112′.

Toutes les projections auront lieu à la salle Tahar Cheriaa à la Cité de la Culture.