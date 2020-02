Une mission d’hommes d’affaires tunisiens sera organisée du 19 au 22 février 2020 à Izmir (Turquie) à l’occasion de la tenue de la Foire internationale de l’hôtellerie et du matériel de restauration “HORECA FAIR 2020”.

Organisée par l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) en collaboration avec “Joudy Group”, agence événementielle basée en Turquie, cette manifestation a pour but d’établir des rencontres d’affaires B2B entre industriels tunisiens avec leurs homologues turcs et internationaux.

L’occasion sera offerte aux participants pour connaître les derniers développements technologiques et d’innovations offerts par les leaders de secteurs, tels que l’agro-alimentaire/produits de restauration, les technologies de transformation des aliments, l’emballage alimentaire, la logistique, le mobilier & équipements d’hôtels, le textile d’hôtel, les équipements de blanchisserie industrielle, les équipements de cuisine industrielle, l’éclairage, la technologie et Systèmes de sécurité des groupes de cooling, l’équipement SPA, piscine et accessoires.