La société CARTHAGE CEMENT informe le public que ses efforts continus d’amélioration de la qualité, ont été couronnée par la réussite de l’obtention de la certification de ses produits conformément aux exigences du marquage CE (normes européennes) ce qui lui permettra la pénétration du marché Européen.

En effet, la concrétisation du contrat d’exportation de 150.000 Tonnes de ciments vers l’Europe deviendra effective et débutera au mois de Mars 2020.

Cette opération constitue un nouvel horizon et une nouvelle opportunité pour la société dans le cadre de la diversification des destinations de ses produits et son épanouissement commercial.

La société continuera à déployer tous les efforts en matière de recherche, développement et optimisation de ses process, afin de mettre en valeur ses produits, satisfaire les exigences et les attentes de ses clients et atteindre les objectifs de son Business Plan.