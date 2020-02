L’Association “Bina”, spécialisée dans le développement et l’information, se penche actuellement sur la mise en place, courant avril 2020, d’une plateforme électronique qui permettra d’assurer le suivi des dossiers économiques couvrant la zone du nord-ouest.

Baptisée “Kashf Média”, cette plateforme se concentrera sur la région du nord-ouest, à savoir les gouvernorats de Siliana, Jendouba, Béja et Le Kef. Elle se donne pour mission de présenter des rapports périodiques comprenant des analyses et des conclusions à partir des données collectées des articles de presse et des vidéos, outre les informations collectées à travers l’Open data et les témoignages.

A noter que ce projet a été créé par deux jeunes journalistes tunisiens, en l’occurrence Khaoula Boukrime et Aymen Touihri.