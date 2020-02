Réuni jeudi 6 février 2020, le Conseil d’administration de la Banque centrale de Tunisie (BCT) a décidé de maintenir inchangé le taux d’intérêt directeur à 7,75%.

Lors de cette réunion périodique, le Conseil de la BCT a mis l’accent sur la nécessité de consolider la stabilité du climat politique et social et d’accélérer le rythme des réformes afin de rétablir la confiance des opérateurs économiques et promouvoir l’investissement privé, intérieur et extérieur, en tant que moteur principal de la croissance et de l’emploi.

D’après le Conseil d’administration, une amélioration des perspectives de la croissance est prévue au titre de 2020, estimant qu’une légère reprise est attendue pour ce qui est de la demande extérieure, notamment celle émanant de la Zone euro et l’augmentation de la production des hydrocarbures.

S’agissant de l’évolution des prix, le Conseil a noté le recul du taux d’inflation au niveau de 5,9% en glissement annuel en janvier 2020, contre 6,1% en décembre 2019 et 7,1% au cours du même mois de l’année 2018.

Cette évolution est imputable, principalement, à la décélération des prix des produits alimentaires (4,4% contre 5,8% un mois auparavant).

S’agissant du secteur extérieur, le Conseil a souligné la régression du déficit courant aux environs de 8,8% du PIB en 2019, contre 11,1% une année auparavant et ce, à la faveur de l’augmentation significative des recettes touristiques et des transferts des tunisiens résidents à l’étranger, concomitamment avec la décélération du rythme d’élargissement du déficit commercial.

Pour ce qui est des avoirs nets en devises, ils se sont considérablement consolidés pour atteindre 19,5 milliards de dinars ou 111 jours d’importation à la fin de 2019, contre près de 14 milliards de dinars ou 84 jours d’importation au terme de l’année 2018.

Quant au taux de change du dinar, il a connu une appréciation par rapport aux principales devises.