L’initiative américaine “Prosper Africa” a été lancée, jeudi, à Tunis, avec la participation de 450 entreprises tunisiennes et étrangères, parmi lesquelles 50 entreprises américaines.

Cette initiative, lancée par l’ambassade américaine à Tunis avec le concours de la Chambre de commerce américaine (AMCHAM), vise à attirer les entreprises américaines privées pour investir en Tunisie en particulier et en Afrique en général, en plus de l’encouragement de l’initiative privée.

L’objectif est également la consolidation des relations économiques bilatérales et l’instauration de partenariats entre les investisseurs américains et africains, au service de l’intérêt commun des parties concernées.

Ladite initiative permettrait de mettre à la disposition des pays participants toutes les ressources du gouvernement américain pour réaliser l’essor économique de ces derniers ainsi que les financements nécessaires pour l’accomplissement des investissements en Tunisie et dans d’autres pays africains, à travers “International Development Finance Corporation” (l’institution du financement du développement américain), la Banque d’export-import des Etats-Unis d’Amérique, le ministère américain du Commerce et autres….

A l’ordre du jour de cette manifestation, la programmation de rencontres bilatérales entre les hommes d’affaires prenant part à cette manifestation et l’organisation de la troisième session de la commission économique mixte tuniso-américaine le 7 février 2020.

Prosper Africa sera également l’occasion d’apporter un éclairage sur l’expérience de la Tunisie en Afrique, à travers le passage en revue des points forts et des avantages qui pourraient en faire le portail de l’Afrique, surtout après son adhésion au COMESA, (Marché commun de l’Afrique orientale et australe), un des plus grands groupements économiques en Afrique.