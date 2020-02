Quelque 42 sociétés tunisiennes participeront au Salon International de l’agroalimentaire “gulfood ” qui se tiendra à Dubaï (Emirats Arabes Unis), du 16 au 20 février 2020 au World Trade Center de Dubaï (Emirats arabes unis).

Conduite par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) en collaboration avec le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement (PACKTEC), cette participation est la 13ème fois consécutive à ce salon.

Les entreprises tunisiennes pourraient, avec l’appui du CEPEX, s’orienter vers les régions à forte croissance économique, notamment la région du Golfe et l’Afrique subsaharienne.

Cette fois- ci, la participation tunisienne marque un bond aussi bien quantitatif que qualitatif en présentant sur un espace d’exposition de près de 380 m2 une grande variété de produits agroalimentaires tunisiens dont notamment les dattes, l’huile d’olive, les conserves alimentaires (thon, sardines, tomates, harissa, ), confiture, jus, cakes, confiseries, pâtes alimentaires, fromages…etc.

Une animation culinaire sera également assurée au sein du pavillon tunisien, tout au long de la tenue du salon en collaboration avec le PACKTEC.

Le “GULFOOD”, salon d’envergure internationale, est considéré comme le plus grand salon du secteur agroalimentaire de toute la région Afrique et Moyen -Orient (MENA) et l’un des plus importants au monde concernant les industries agroalimentaires.

A chaque édition, le salon réunit plus de 5.000 exposants venant de 120 pays et attire pas moins de 100 mille visiteurs professionnels.