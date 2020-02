Une journée d’information sur le circuit géo-touristique à Chott El Jerid (gouvernorat de Tozeur) a été organisée, dimanche 2 février, par l’association “Irada” pour le développement à Tozeur, dans le cadre de la journée mondiale des zones humides célébrée le 2 février de chaque année.

Financé par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), ce circuit géo-touristique s’étale sur 25 kilomètres et a pour objectif de préserver la biodiversité et développer le tourisme écologique dans la région, a indiqué le président de l’association “Irada”, Yassine Barrani.

Parmi les composantes de ce projet, le réaménagement de l’aire touristique de Chott El Jerid et d’une unité de santé en plus de la construction d’un musée consacré au patrimoine écologique et naturel de grande importance de cette zone humide, a souligné Barrani.

Il s’agit également de favoriser une prise de conscience environnementale locale, nationale et mondiale, afin de faire face à la pollution environnementale et aux dépassements humains, ainsi que de renforcer l’attractivité de la région de Chott Jerid et les régions limitrophes, a-t-il précisé, ajoutant que l’association a déjà entamé l’exécution des composantes de ce circuit.

Par ailleurs, une visite a été organisée dans le cadre de cette journée au profit de représentants de la société civile, d’étudiants et d’élèves aux zones et paysages naturels de la région, en l’occurrence Chott Jerid, le parc national de Dghoumès et les oasis de Tozeur qui constituent des sites attractifs d’écotourisme.

Classée, depuis 2007, par la convention de Ramsar, comme zone humide, la région de Chott Jerid s’étend sur une superficie de plus de 586 hectares et est entourée de divers paysages naturels, avec des zones couvertes de sel, d’oasis ou de dunes.