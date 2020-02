L’accord de partenariat entre la Tunisie et l’Union Européenne (UE)demeure en vigueur, pour les transactions avec le Royaume-Uni au cours de la période de transition, soit jusqu’à la date du 31 décembre 2020, renouvelable jusqu’à deux ans, a fait savoir samedi, le ministère du commerce.

Cette période transitoire a été fixée en vertu de l’accord signé entre le Royaume-Uni et l’UE et qui a été adoptée par le parlement européen le 29 janvier 2020, a précisé le ministère dont le communiqué intervient au lendemain de la consommation du Brexit (la sortie du Royaume-Uni de l’UE), selon un communiqué publié samedi, par le ministère du Commerce.

Le Royaume-Uni sera, au cours de cette période transitoire, soumis à la politique commerciale de l’UE et reconnait sa compétence exclusive, avec le respect de tous les accords internationaux signés par l’UE, et ce en attendant l’adoption de l’accord conclu entre la République Tunisienne, la Grande Bretagne et l’Irlande du nord, le 04 octobre 2019, lequel entrera en vigueur à la fin de la période de transition.

Il convient de rappeler que le Royaume-Uni est sorti de l’UE, la nuit du vendredi 31 janvier 2020, achevant ainsi une adhésion de 47 ans et après 42 mois de négociations.

Le pays passe à partir du samedi, par une phase de transition qui s’achèvera à la fin de l’année 2020. Il demeure, durant cette période, assujetti aux lois européennes, dont la liberté de la circulation des marchandises et des personnes.