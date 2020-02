Tony Elumelu, philanthrope et entrepreneur nigérian, président du groupe United Bank for Africa et fondateur de la plus grande initiative philanthropique africaine consacrée au soutien des entrepreneurs et de l’entrepreneuriat, a été confirmé comme le principal intervenant de la conférence Prosper Africa, qui se tiendra le 6 février 2020 à Tunis, en Tunisie.

La conférence Prosper Africa, qui s’appuie sur une initiative du gouvernement des États-Unis visant à accroître les échanges commerciaux et les investissements entre les États-Unis d’Amérique et l’Afrique, est coorganisée par l’ambassade des États-Unis à Tunis et la Chambre de commerce américaine de Tunisie.

Le gouvernement des États-Unis sera représenté par le sous-secrétaire au Commerce international par intérim du département du Commerce, Joseph C. Semsar, l’administrateur adjoint du bureau du Moyen-Orient de l’Agence des États-Unis pour le développement international, Michael T. Harvey, et l’administrateur adjoint par intérim du bureau pour l’Afrique de l’Agence des États-Unis pour le développement international, Christopher Maloney.

Le programme facilitera les relations B2B entre les États-Unis et l’Afrique et comprendra des allocutions de représentants officiels clés, une table ronde sur le panorama des opportunités panafricaines en matière d’échanges commerciaux et d’investissement, une table ronde sur les outils du gouvernement américain pour soutenir les échanges commerciaux et l’investissement, une table ronde sur la Tunisie comme porte d’entrée en Afrique et des présentations en petits groupes sur l’investissement dans l’innovation, la production et la distribution d’énergie et l’agroalimentaire.

Près de 800 participants de plus de 25 pays du continent se sont inscrits pour participer à Prosper Africa. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 février sur le site http://www.myconference.info/

