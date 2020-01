La Tunisie a signé, lors de la cérémonie de clôture du IIIe ForumBIE 2030, tenu à Djibouti du 27 au 29 janvier 2020, la Déclaration universelle pour une éducation équilibrée et inclusive.

Le directeur général de l’enseignement primaire au ministère de l’Education, Ali Zairi, représentant la Tunisie à ce sommet international, a salué dans son allocution cette noble initiative visant, a-t-il dit, à soutenir les peuples et à les aider à réaliser un développement durable.

L’éducation, a-t-il rappelé, étant le pilier principal pour concrétiser, prospérité et promotion des différents secteurs.

Ali Zairi a affirmé, à ce propos, que la République tunisienne annonce son adhésion à cette initiative pour une éducation équilibrée et inclusive, et souligne son engagement à mobiliser tous les moyens possibles et nécessaires afin de concrétiser ses objectifs.

Lors de la Cérémonie de clôture du IIIe ForumBIE 2030, 38 gouvernements, organisations de la société civile et entités universitaires ont signé la Déclaration universelle pour une éducation équilibrée et inclusive (UDBIE – Universal Declaration of Balanced and Inclusive Education), lancée à l’initiative de L’Education Relief Foundation (ERF).

Dans l’esprit des précédents accords internationaux sur l’éducation inclusive, la Déclaration universelle de l’Education équilibrée et inclusive avance de nouveaux concepts et les situe au sein d’une structure globale, flexible et opérationnelle reposant sur quatre piliers clés à savoir, Intraculturalisme, Transdisciplinarité, Dialectisme et Contextualité.

La signature de la déclaration universelle permettra aux parties prenantes internationales de partager leurs expériences, les meilleures pratiques, et de développer des collaborations efficaces dans le domaine de l’Education Equilibrée et Inclusive. Son adoption permettra également, l’établissement de nouveaux instruments multilatéraux de coopération technique et financière, assurant des mécanismes viables pour soutenir les systèmes éducatifs à travers le monde.

Dans le but de réaliser les aspirations et les engagements contenus dans l’UDBIE, les signataires, y compris des gouvernements et des organisations de la société civile, ont convenu de créer l’Organisation pour la Coopération Educative (OEC – Organisation of Educational Cooperation).

Une nouvelle organisation internationale des pays du Sud qui crée des plateformes et des mécanismes de coopération technique et financière fondés sur la solidarité pour le soutien des Réformes de l’éducation.

Le premier ForumBIE 2030 s’est déroulé aux Nations unies à Genève, en Suisse, en décembre 2017. En novembre 2018, le IIe ForumBIE 2030 à Mexico a été témoin à la fois du lancement du Global Guide mondial de déontologie, principes, politiques et pratiques dans une éducation équilibrée et inclusive, ainsi que de la signature initiale de l’Appel international à une éducation équilibrée et inclusive, le document qui a appelé à la préparation de la Déclaration universelle pour une éducation équilibrée et inclusive.

L’Education Relief Foundation (ERF) est une organisation non gouvernementale à but non lucratif basée à Genève, et œuvre à développer, promouvoir et intégrer une éducation équilibrée et inclusive par le développement de politiques, le renforcement des capacités et l’engagement de la société civile.