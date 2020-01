A fin novembre 2019, le réseau d’agences bancaires en Tunisie compte 1926 points de vente, selon les derniers chiffres publiés par la Banque Centrale de Tunisie.

Les 2/3 des agences (67%) sont situés dans le grand Tunis (Tunis, Ben Arous,Ariana et Manouba) et au Centre Est (Sfax,Sousse,Monastir et Mahdia).

Deux banques de la place ont dépassé la barre des 200 agences.

Attijari Bank : 209

BIAT : 201

BNA : 185

Amen Bank : 165

STB : 146

UIB : 144

BH : 141

ATB : 134

Banque Zitouna : 133

BT : 126

