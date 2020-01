L’Union parlementaire des Etats membres à l’Organisation de la coopération islamique (OCI) a officiellement annoncé lors de sa 15e session tenue à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, que la Tunisie abritera la prochaine session de l’union en 2021, indique un communiqué du parlement.

La Tunisie participe à l’actuelle session de l’Union avec une délégation conduite par le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi, et regroupant les députés Noureddine Bhiri (Ennahdha), Ghazi Chaouachi (Courant démocrate), Seifeddine Makhlouf (Coalition Al-Karama) et Hatem Mliki (Qalb Tounes).

Créée en 1999, l’Union parlementaire des Etats membres de l’OCI regroupe 54 assemblées. Parmi ses objectifs, développer les concertations dans tous les pays membres de l’organisation, instaurer la coopération et la coordination entre les parlements des Etats membres dans les instances internationales et renforcer la communication, la coopération et la coordination avec les organisations parlementaires ainsi que les organisations gouvernementales et non gouvernementales.