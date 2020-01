La société SOTIPAPIER a publié es indicateurs d’activité relatifs au 4ème trimestre 2019 :

– La production est passée de 58 388 tonnes en 2018 à 60 916 tonnes en 2019 enregistrant une évolution de 2 528 tonnes (+4%) ;

– Cette évolution provient essentiellement de la croissance de la production du papier pour ondulé (Testliner et Fluting) à concurrence de 7 422 tonnes (+23%) atténuée par une baisse de la production du papier Kraft de -4 894 tonnes (-19%).

– Le chiffre d’affaires réalisé en 2019 est en hausse de 19% par rapport à l’année 2018 pour s’établir à 126 597 640 DT contre 106 500 809 DT en 2018 et ce suite à une augmentation du chiffre d’affaires généré par le papier pour ondulé (Testliner et Fluting) de 34% et du chiffre d’affaires papier kraft de 8%.

– L’endettement net de la trésorerie est passé de 41 285 036 DT en 2018 à 40 025 885 DT en 2019 soit une diminution de 1 259 151 DT résultant principalement de :

– Baisse de l’encours des crédits à moyen terme de 1 966 761 DT ;

– Baisse de l’encours des crédits à court terme de 10 549 948 DT ;

– Baisse de la trésorerie de 11 257 558 DT.