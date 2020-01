Le célèbre écrivain argentin Alberto Manguel sera, au mois de février prochain, l’invité de la Maison du Roman à la Cité de la Culture.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de cette jeune institution, inaugurée au mois de mai 2018, dédiée au monde de la Littérature sur des écrivains et auteurs de renommée internationale. L’hôte argentin donnera, le samedi 22 février (14h), une conférence autour de “la place de l’imagination de notre époque actuelle”.

L’homme-livres comme on le surnomme est un natif du 13 mars 1948 dans la ville de Buenos Aires. Le romancier a résidé dans divers pays, notamment dans la ville de Toronto au Canada où il a passé près de 20 ans, en France et aux Etats Unis.

Cet écrivain est aussi romancier, traducteur et journaliste dont la totalité de l’oeuvre est publié en Anglais. L’oeuvre littéraire de Manguel, composée d’essai et de romans, aborde des thèmes en lien avec le livre et la lecture. Beaucoup de ses livres sont traduits en Français et même en arabe.

Parmi ses livres, La Porte d’ivoire (1991), Un amant très vétilleux (2005), Nouvel éloge de la folie (2011), De la curiosité (2015), Voyage en utopies (2017) et Je remballe ma bibliothèque : Une élégie & quelques digressions (2019).