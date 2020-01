L’instabilité sociale et l’absence de développement intellectuel et culturel dans certains pays seraient le résultat évident d’un échec des systèmes éducatifs. C’est en tout cas ce qu’indique Ali Zairi, directeur général de l’enseignement primaire au ministère de l’Education, représentant la Tunisie au Sommet international pour une éducation équilibrée et inclusive, qui se tient à Djibouti du 27 au 29 janvier 2020.

Une réforme des systèmes éducatifs, fondée sur les valeurs universelles, vise essentiellement à doter les nouvelles générations des compétences de vie facilitant leur intégration dans les diverses communautés, a insisté Zairi dans son allocution prononcée lors de ce 3ème Sommet international ForumBIE 2030 pour une éducation équilibrée et inclusive.

Zairi a estimé que la violence verbale et physique, l’extrémisme violent ainsi que les discours de haine et de fanatisme, sont devenus des phénomènes fréquemment constatés parmi les élèves et étudiants dans les établissements éducatifs.

“Ce sont en effet des comportements destructifs qui forment une entrave face à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement (OMD)”, a précisé le responsable.

La concrétisation de l’idée de l’éducation équilibrée et inclusive aidera certainement à aboutir à une meilleure qualité d’éducation, contribuant à solidifier davantage le tissu social, fragilisé par différents phénomènes émergents, et lutter contre toute forme de marginalisation et d’exclusion, a souligné la même source.

La Tunisie qui s’investit dans le capital humain et la promotion des compétences, était parmi les premiers pays à ratifier la déclaration universelle des droits de l’homme et à considérer le droit à l’enseignement comme étant un droit sacré, a encore insisté le responsable tunisien.

Aujourd’hui, la Tunisie accueille favorablement et appuie fortement l’initiative de l’éducation équilibrée et inclusive lancée par l’Education Relief Foundation (ERF), et s’engage à déployer des efforts pour réaliser ses nobles objectifs, a affirmé le responsable du ministère de l’éducation, représentant de la Tunisie à ce sommet.

Plus de 35 gouvernements de pays d’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient, du Pacifique, d’Amérique latine et des Caraïbes ont été représentés lors du 3ème Sommet international ForumBIE 2030 pour une éducation équilibrée et inclusive.

Dans son allocution, le président de la république de Djibouti, Ismail Omar Guellah, a souligné l’importance de cet événement pour évoquer l’Education inclusive et équilibrée qui n’est plus un concept purement théorique.

C’est plutôt, a-t-il dit, un concept ouvert, qui a ses piliers et sa propre méthodologie d’action. “C’est un concept essentiel à l’instauration d’une éducation de haute qualité pour tous les apprenants et au développement de sociétés plus inclusives”, a-t-il relevé, ajoutant qu’il s’agit également d’un concept crucial pour atteindre l’équité sociale.

Pour sa part, le président de ERF, Sheikh Mansour Bin Mussallam, a rappelé que le 3ème Sommet international ForumBIE 2030 pour une éducation équilibrée et inclusive sera marqué par la naissance de la Déclaration universelle pour une éducation équilibrée et inclusive et la création de plates-formes et mécanismes de coopération technique et financière pour soutenir la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de la déclaration universelle pour une éducation équilibrée et inclusive.

“Alors que le monde est secoué par des forces de désunion et de disjonction, nous devons avoir le courage de se désengager de nos intérêts individuels au profit de l’intérêt collectif”, a notamment insisté Sheikh Manssour Bin Mussallam.

Il convient de rappeler que le premier ForumBIE 2030 s’est déroulé aux Nations unies à Genève, en Suisse, en décembre 2017.

En novembre 2018, le 2ème ForumBIE 2030 à Mexico a été témoin à la fois du lancement du Global Guide mondial de déontologie, principes, politiques et pratiques dans une éducation équilibrée et inclusive, ainsi que de la signature initiale de l’Appel international à une éducation équilibrée et inclusive, le document qui a appelé à la préparation de la Déclaration universelle pour une éducation équilibrée et inclusive.

L’Education Relief Foundation (ERF) est une organisation non gouvernementale à but non lucratif basée à Genève, et œuvre à développer, promouvoir et intégrer une éducation équilibrée et inclusive par le développement de politiques, le renforcement des capacités et l’engagement de la société civile, entre autres activités.