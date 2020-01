Le “PACKTEC” annonce mardi, le lancement de la 10ème édition du Concours national du meilleur emballage “Tunisia Star Pack 2020” et de la 7ème édition du Concours Junior de l’emballage “Tunisian Student Star Pack 2020”.

Le Concours national du meilleur emballage s’adresse aux entreprises fabricantes et utilisatrices d’emballages et vise à récompenser l’innovation et la créativité, afin de développer l’industrie tunisienne de l’emballage.

Sont éligibles à ce concours, tous les emballages primaires, secondaires ou tertiaires à usage alimentaire, cosmétique/pharmaceutique ou chimique, ainsi que les accessoires d’emballages, les matériels et les systèmes de conditionnement.

Outre les deux catégories “Créativité et Innovation” et “Technique”, deux nouvelles catégories, seront ajoutées à cette édition, à savoir les catégories “Economie circulaire” qui prend en considération les différents aspects liés à l’environnement et “Impression et technologies numériques”.

Quant au Concours Junior de l’Emballage, il vise essentiellement, à promouvoir le talent des étudiants issus des différentes universités tunisiennes et ayant des projets de conception d’emballage ou de solution d’emballage.

Ce concours a aussi, pour objectif de promouvoir l’innovation au sein des écoles et des instituts et à encourager les étudiants à mener à terme des projets réels, pour une meilleure ouverture de l’université sur son environnement.

“Ouvertes le 23 janvier 2020, les inscriptions aux deux concours seront clôturées le 25 mars 2020. Les produits candidats des deux concours, seront jugés par un jury spécialisé et représentatif de l’ensemble de la filière emballage, des organismes publics concernés ainsi que la grande distribution”, précise le Centre technique de l’emballage et du conditionnement.