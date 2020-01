Le réaménagement des côtes sud de la ville de Sfax a fait l’objet d’une journée d’étude, organisée lundi 27 janvier 2020, avec la participation d’experts et de représentants de la société civile, des structures concernées et des municipalités de Sfax et Thyna.

La manifestation a permis de présenter des études et projets autour de la dépollution et de la mise en valeur les côtes sud de la ville de Sfax qui s’étendent sur 18 kilomètres.

Le réseau de villes méditerranéennes MedCités met à disposition son expertise pour aider les municipalités à mettre en application les stratégies spécifiques pour le réaménagement des villes, a souligné, à cette occasion, Joan Parpal, ancien secrétaire général du réseau.

Pour sa part, le représentant de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) à Tunis, Abdelaziz Chaouachi a donné, lors de cette journée, un aperçu sur les différents avantages proposés par la banque pour le financement de l’économie verte.

De son coté, le PDG de la Société d’études et d’aménagement des côtes nord de la ville de Sfax (SEACS), Wassim Zouari a relevé l’importance de mettre en place une bonne stratégie et une vision claire pour le réaménagement des côtes sud de la ville, relevant l’importance de la dépollution de ces côtes dans le cadre du projet TAPARURA qui porte, entre autres, sur la délocalisation des activités industrielles polluantes et le réaménagement urbain et touristique de la ville.