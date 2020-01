Le programme régional Med Dialogue For Rights and Equality, financé par l’Union européenne, organise à partir de ce lundi un camp de formation à Tunis sur “les défis écologiques en Méditerranée et le rôle de la société civile” à l’attention d’une trentaine de jeunes leaders de la société civile de dix pays arabes: Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Libye, Mauritanie, Maroc, Palestine, Tunisie, et Syrie.

Ce camp de formation, qui se tiendra du 28 au 31 janvier 2020 au groupement de développement agricole (GDA) Sidi Amor, vise à faciliter le développement de réseaux régionaux, le renforcement mutuel des compétences, la promotion du plaidoyer, la création de canaux de coopération et le développement d’actions locales dans un cadre commun au-delà des frontières nationales, autour des principes de l’écologie et des défis environnementaux que rencontrent aujourd’hui, les pays de la région.

Les participants auront également l’occasion de visiter des organisations locales pour la préservation de l’environnement et de découvrir leurs projets. Pendant cette formation, les participants seront appelés à concevoir une action régionale commune, qui devra être simultanément mise en œuvre dans les différents pays, à travers des initiatives et des campagnes de plaidoyer, avec le soutien et l’accompagnement du Med Dialogue for Rights and Equality.

Une table-ronde ouverte au public, sera aussi organisée à 17h le 29 janvier 2020, à la Cité de la Culture, à Tunis. Son objectif est d’aborder les changements climatiques et environnementaux résultant de l’activité humaine dans la région méditerranéenne ainsi que les politiques et les actions communes à l’œuvre pour relever ces défis. Avec la participation de : Mohamed Zmerli, point Focal Climat au Ministère des Affaires locales et de l’Environnement, Mounir Majdoub, expert en environnement et développement durable et ancien secrétaire d’Etat à l’Environnement, Hamadi Gharbi, chef de projet Climat & Energie au WWF Afrique du Nord, Sergio Andreis, directeur du Club Kyoto et ancien membre du Parlement Italien, Samia Cherif, Professeure au Département de l’Environnement à l’ISSBAT, Université de Tunis El Manar et membre du Comité éditorial du MedECC, et Martine Btaich, Membre de la “Lebanon Mountain Trail Association”.

Le Med Dialogue for Rights and Equality, est un programme régional d’assistance technique financé par l’Union européenne.

D’une durée de trois ans (2019-2022), il a pour objectif général de renforcer le rôle des organisations de la société civile (OSC) actives à l’échelle régionale dans la construction du développement durable, la cohésion et la résilience.

Med Dialogue for Rights and Equality, représente l’engagement continu de l’Union européenne à soutenir la société civile dans les pays du voisinage méridional.