Une séance de travail consacrée au lancement de l’Université de Tunisie pour l’apprentissage à vie s’est tenue, jeudi 23 janvier 2020, au siège du ministère des Affaires sociales sous la présidence du président de ladite université, Mohamed Ahmed Gabsi, et en présence de toutes les parties concernées, lit-on dans un communiqué du ministère.

Créée en coopération avec la Confédération allemande pour l’éducation des adultes (DVVI), l’université a pour but de développer et d’améliorer les connaissances acquises, de les développer, et d’enrichir les compétences de vie acquises d’une manière qui contribue à innover, à s’adapter à la vie sociale et économique et à diffuser une culture de coexistence pacifique et de justice sociale.

L’université cible ceux qui ont abandonné l’école, les titulaires de diplômes d’enseignement supérieur pour améliorer leur employabilité et les citoyens qui souhaitent améliorer et développer leurs capacités dans certaines régions. Elle, également, ouverte aux réfugiés et aux migrants.

Les participants ont, à cette occasion, discuté des mécanismes de coordination entre toutes les parties capables d’assurer le succès de l’université et de mettre en œuvre ses programmes de travail pour les groupes cibles.

Les participants ont, par ailleurs, exprimé leur volonté de s’engager dans ce projet, considérant que cette université contribuera à établir le concept de l’apprentissage tout au long de la vie pour tous, sans exception.

Cette réunion a réuni notamment des représentants de la Confédération allemande pour l’éducation des adultes en Tunisie, de l’Institut arabe des droits de l’homme, de la Faculté des lettres de La Manouba, de la Télévision nationale, de l’Office des Tunisiens à l’étranger, du Centre de recherche et d’études sociales, du Centre national de formation continue et de l’Office national de l’artisanat (ONA).