L’Institut arabe des droits de l’Homme (IADH) vient de lancer, en partenariat avec le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés en Tunisie, la première plateforme en ligne en arabe sur les questions d’asile en Tunisie (www.asile.tn).

Première du genre en matière de collecte des données scientifiques et rédactionnelles écrites en langue arabe et liées aux questions d’asile en Tunisie, cette plateforme est destinée à tous ceux qui s’intéressent aux questions d’asile parmi les chercheurs, les journalistes et les juristes qui ont souvent du mal à obtenir ces informations en langue arabe, a déclaré à la TAP la directrice des programmes de l’Institut arabe des droits de l’Homme, Hajar Shahbi Habchi.

Elle a expliqué que cette plateforme renferme des textes juridiques, des recherches scientifiques dans le domaine de l’asile et les dernières statistiques relatives aux réfugiés et demandeurs d’asile en Tunisie ainsi qu’une liste d’experts, d’associations et d’organisations nationales et internationales spécialisées dans ces questions, outre de nombreuses success stories liées à l’asile.

La plateforme fournit, également, de nombreux contenus qui permettent aux spécialistes de bénéficier d’une “formation électronique” dans le domaine des questions d’asile, définit les différents concepts liés aux questions d’asile et expose le contenu des programmes de formation et des conférences internationales organisés par l’IADH en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

Le portail de l’asile en Tunisie est destiné, particulièrement, aux journalistes et aux producteurs de contenus à travers le portail du journaliste, une initiative qui vise à renforcer le respect de l’éthique professionnelle lors de la couverture des questions d’asile ainsi que les dispositions du code de conduite dans la couverture médiatique des questions d’asile et d’immigration élaboré par l’IADH en partenariat avec le syndicat national des journalistes tunisiens.

Selon les données disponibles sur cette plateforme, le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile en Tunisie s’élève à 3 117 personnes, dont 1 396 appartiennent à la tranche d’âge des 18-59 ans. La plupart d’entre eux sont des ressortissants ivoiriens, érythréens, guinéens, maliens et camerounais. 57% des réfugiés et des demandeurs d’asile sont entrés en Tunisie par voie terrestre, 32% par mer et 11% par voie aérienne, selon les statistiques de l’année 2019 publiées sur cette plateforme.