L’Association des Jeunes Chercheurs (AJC) de l’Institut Pasteur de Tunis lance la 3ème édition du Colloque des Jeunes Chercheurs -CJC 2020, les 15, 16 et 17 avril 2020 au siège de l’Institut.

Ce colloque qui est organisé par les jeunes chercheurs de l’IPT (étudiants en masters, doctorants et post- doctorants) favorisera les échanges entre les chercheurs dans le cadre de débats s’articulant autour de plusieurs thèmes.

Cet événement constitue une opportunité pour les étudiants de présenter et d’échanger leurs travaux de recherche ainsi que d’acquérir différentes compétences grâce à la session breakthrough et aux deux workshops proposés.

Le CJC 2020 réunira près de 250 participants, il sera composé d’un symposium scientifique traitant les quatre grandes thématiques de l’IPT : avec la présence de conférenciers nationaux et internationaux (Allemagne, Singapour, Suisse) ainsi que de 24 communications orales et 70 posters qui seront présentés par les étudiants.

Une session Breakthrough sera organisée à cette occasion et permettra aux jeunes chercheurs et étudiants de découvrir l’écosystème entrepreneurial et d’intégrer le monde des start-up. Les candidats qui vont intégrer ce programme développeront leurs intentions entrepreneuriales afin de transformer leurs idées de projet en idées de start-up innovantes.

Une session workshop se tiendra lors de ce colloque et comprendra deux ateliers. Le premier porte sur ” l’Art de la communication et permettra aux étudiants de développer leurs compétences en communication, alors que le deuxième s’intitule ” du besoin sociétal au projet scientifique “, organisé en collaboration avec l’équipe InSPIRES, sur la manière de mettre en place un projet de recherche à partir d’un besoin sociétal.

Des activités sociales (concert, activités culturelles et artistiques) sont également prévues lors de ce colloque.