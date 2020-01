Un programme riche et varié de conférences, workshops, missions sectorielles… a été concocté par la Conect pour l’année 2020, dont notamment l’organisation du ” Conect Business Forum “, du 18 au 20 novembre 2020, avec la participation d’un grand nombre d’hommes d’affaires, d’investisseurs, et de décideurs représentant plus de 30 pays, a indiqué Tarek Cherif, président de Conect.

Intervenant lors d’une conférence de presse, organisée à Tunis, Cherif a fait savoir que ce forum abritera environ 6 000 rencontres professionnelles, afin de renforcer les opportunités de partenariat et de coopération entre des hommes d’affaires tunisiens et étrangers.

La confédération propose, également, d’organiser le Business forum Tunisie 2020 et le trophée de la femme manager, durant le mois de mars, la conférence Gabès Géothermie (en avril), et les deux événements ” Miqyes ” pour les toutes petites entreprises et Forum International des Dattes (en septembre).

Le mois d’octobre sera marqué par l’organisation du Prix Hannon pour la promotion du co-développement par l’investissement responsable, qui est attribué alternativement en Tunisie et en France et qui vise à récompenser les entreprises engagées, ayant réalisé des investissements responsables.

“La Conect organisera, également, durant le mois d’octobre, la Conférence ” Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE)” laquelle s’attèle à instaurer une complémentarité entre tout ce qui est économique et social et une meilleure coopération entre les entreprises économiques et les associations, pour impulser le développement dans le pays notamment dans les régions intérieures “, a indiqué Cherif.

De son côté, la présidente de Conect International, Douja Gharbi, a fait savoir que quatre sociétés publiques, dont la Caisse des dépôts et de consignation, et deux sociétés privées ont été labellisées RSE en 2019. “Pour l’année 2020, nous envisageons la labellisation d’une dizaine d’entreprises”, a-t-elle ajouté.

A noter que l’année 2019 a été marquée, aussi, par l’organisation de plusieurs manifestations économiques d’envergure, ainsi que d’un grand nombre de missions économiques sectorielles, avec la participation de délégations d’hommes d’affaires tunisiens (Egypte, Jordanie, Koweït…).