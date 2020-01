Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus, les 12 et 13 février 2020, à la 7ème édition du Salon de l’Entrepreneuriat “Riyeda”, qui sera organisé à la Cité de la Culture, à Tunis.

Cette année, le Salon met en avant l’accompagnement et le financement de la création d’entreprises ; un thème qui sera débattu en présence d’experts nationaux et internationaux, de structures d’appui et de dirigeants d’entreprises.

D’après la société organisatrice de l’événement, Tunisie Place de Marché, le Salon Riyeda est un véritable catalyseur de toutes les énergies créatrices. Pendant deux jours, les visiteurs (porteurs de projet, créateurs, Startups, franchises, dirigeants de TPE et PME) pourront bénéficier de solutions concrètes et faire décoller leurs projets.

Ce rendez-vous rassemble, chaque année, 70 conférenciers, 765 jeunes entrepreneurs, 271 dirigeants d’entreprises et 46 investisseurs. Ainsi, les porteurs d’idées de projets pourront entrer en contact avec plusieurs acteurs de l’écosystème de l’entrepreneuriat.

Outre l’espace d’exposition, qui regroupera plus de 100 exposants de cet écosystème, Riyeda lancera plusieurs défis, durant cette édition, dont le premier Hackathon par Intelligence Artificielle et Apprentissage Automatique (IAAA), et Riyeda challenge “Pitch Competition” lequel vise à identifier les porteurs d’idées innovants qui ont besoin d’accompagnement et de financement, à même de concrétiser la création effective de leurs entreprises.

Le comité d’organisation prévoit, aussi, un programme riche en conférences académiques (15 panels) et en workshops (11 ateliers d’information).