Voici le résultat d’un sondage qu’on aimerait voir chez nous, en Tunisie. Selon ledit sondage, commandé par le média “Philonomist“ auprès de l’Institut Ifop, «82% des salariés estiment que l’entreprise est responsable de leur bonheur».

C’est ce que rapporte le site web 20minutes.fr.

Vous vous rendez compte : plus de 8 employés sur 10 affirment tirer leur bonheur de leur entreprise ! Non, vous rendez-vous compte, cela se passe en France, le pays qui compte le plus grand nombre de “grincheux“, d’“insatisfaits“ en Europe et peut-être même au monde !

La preuve que nos amis français sont des éternels insatisfaits ? En voici une. En effet, le même sondage montre que « près de 77% des salariés estiment aussi que “l’entreprise devrait fonctionner comme une réelle démocratie“ en associant les salariés aux “décisions stratégiques“. Une affirmation avec laquelle 22% des personnes interrogées se disent tout à fait d’accord et 55% plutôt d’accord».

Par ailleurs, la plupart des sondés soulignent que « c’est l’Etat et non l’entreprise qui est à même d’apporter des réponses à de grands défis tels que les inégalités (72%) et le changement climatique (72%). Par contre, 58% des personnes interrogées estiment que les entreprises sont les mieux placées pour réduire les inégalités hommes/femmes (à 58%).