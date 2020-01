L’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) a enregistré une hausse de 5% en 2019 au niveau des placements à l’étranger qui ont atteint 3 140 recrutements contre 2 985 en 2018.

D’après des chiffres statistiques publiés par l’ATCT, le nombre total de Tunisiens recrutés à l’étranger dans le cadre de la coopération technique s’est élevé à 20.227 coopérants en décembre 2019.

Selon la même source, 734 recrutements ont été effectués dans le secteur de l’enseignement secondaire et technique, 428 dans le secteur de l’enseignement supérieur, 416 dans le secteur de la santé et du paramédical, 399 dans le secteur de l’administration et 336 dans le secteur de l’éducation physique.

Par ailleurs, il n’y a eu que deux recrutements dans le domaine gazier et pétrolier.

L’Arabie Saoudite a occupé la première place dans le recrutement des coopérants tunisiens (654 cadres), suivie du Qatar (407), la France (391), Oman (308), Les Emirats (297), le Canada (289) et le Koweït (201).