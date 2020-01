Les opérateurs et le gouvernement Tunisien unissent leurs forces en utilisant la connectivité mobile pour protéger des vies.

Le gouvernement tunisien collabore avec les opérateurs de téléphonie mobile du pays pour développer un système d’alerte précoce basé sur le SMS afin d’alerter et de protéger les citoyens en cas de risques d’inondations. Le nouveau service fait partie du lancement de l’initiative We Care de la GSMA en Tunisie par les opérateurs locaux Ooredoo, Orange et Tunisie Telecom, marquant le premier lancement de We Care dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).

L’initiative est lancée en collaboration avec les ministères de l’Intérieur et des Technologies de la communication et de l’Economie numérique. Les différentes parties s’engagent aujourd’hui sur une Déclaration d’Intention lors d’une cérémonie de signature à Tunis.

La Tunisie subit d’une manière régulière des inondations, parfois suite à des pluies torrentielles, qui causent dans certains cas des dégâts humains et matériels. Par exemple, en septembre 2018, de fortes intempéries dans la péninsule tunisienne du Cap Bon ont causé des pertes humaines et d’importants dégâts matériels.

En réponse à de tels événements, le nouveau service utilisera un mécanisme d’alerte par SMS pour fournir des informations ciblées en temps opportun avant et pendant les principales inondations, améliorant ainsi la préparation et la réponse des autorités Tunisiennes aux catastrophes naturelles.

Lorsqu’un risque d’inondation majeur est identifié, le ministère de l’Intérieur enverra une notification aux opérateurs mobiles sur la base des préconisations du Comité National ou des comités régionaux de lutte contre les catastrophes naturelles.

Cette notification comprend le contenu de l’alerte à diffuser et l’emplacement de la zone concernée. Les opérateurs pourront alors envoyer une alerte SMS appropriée aux citoyens dans les zones concernées. Le service devrait être en place avant la prochaine saison des pluies de 2020, commençant en septembre/octobre.

Nous soutenons les objectifs de développement durable

Grâce à l’initiative We Care de la GSMA, les opérateurs prennent des mesures pour s’assurer que leurs clients bénéficient des avantages transformationnels de la technologie mobile au sein d’un environnement sûr et fiable.

Ces projets nationaux soutiennent l’engagement de l’industrie du mobile envers les objectifs de développement durable des Nations Unies, permettant aux opérateurs de générer un impact au niveau local.

Animées par des opérateurs, conjointement avec la GSMA, les initiatives We Care couvrent dix domaines clés. Ces sujets comprennent : l’inclusion numérique ; enfants et mobile ; protection de l’environnement (ex. gestion des déchets électriques); opérations de secours en cas de catastrophe; contrôle SMS anti-pourriel; confidentialité sur les appareils mobiles; industrie mobile et de la santé; déploiement des infrastructures; contribution à la sécurité publique et lutte contre le vol de portables.

La première initiative We Care a été lancée en février 2014. À ce jour, il y a 30 projets We Care dans 21 marchés à travers le monde, en collaboration avec 70 opérateurs mobiles.

Ils ont déclaré :

«L’opinion publique et les citoyens deviennent de plus en plus demandeurs d’une information fiable, précise et au bon moment lors des inondations. Ceci rend indispensable et essentiel le travail sur un système d’alerte à la population en se basant sur les solutions digitales accessibles à tout le monde», Mohamed Anouar Maarouf, ministre des Technologies de communication et de l’Economie numérique.

«Découlant tout naturellement de sa volonté d’entreprise citoyenne et responsable socialement, Tunisie Telecom adhère fortement à ce système d’alerte par SMS pour prévenir ses concitoyens des risques de survenue d’inondations.

Ce service vient renforcer la culture de la vigilance et de la sécurité que nous soutenons non seulement avec conviction, mais aussi, et dans la mesure du possible, par la technologie. Nous sommes donc heureux et fiers de contribuer au déploiement de cette importante initiative de la GSMA, “We Care Tunisia”», Fadhel Kraiem, Chairman & CEO, Tunisie Telecom

«La santé et la sécurité de nos clients et de tous les citoyens Tunisiens est l’une des premières priorités d’un opérateur socialement responsable comme l’est Ooredoo. C’est pour cela que nous mettons à leur disposition tous nos moyens de communication directs et ciblés, et que nous joignons nos forces avec le ministère des Technologies, de la Communication et de l’Économie numérique, le ministère de l’Intérieur et tous les différents intervenants pour soutenir le projet “We care’’, un projet d’alerte des risques d’inondation par SMS. Et ce n’est que le début d’une série de solutions couvrantes d’autres périmètres», Mansoor Rashid Al Khater, CEO, Ooredoo Tunisie.

«Orange Tunisie s’engage à tout mettre en œuvre pour assurer un environnement sûr à nos clients tunisiens. Le lancement du nouveau système d’alerte par SMS pourrait potentiellement sauver des vies en cas de catastrophe, nous travaillons donc avec le gouvernement pour le mettre en œuvre le plus rapidement possible», Thierry Millet, CEO, Orange Tunisie

«La GSMA se réjouit de collaborer avec le gouvernement tunisien et l’écosystème mobile du pays pour la réussite du lancement de l’initiative “We Care“ en Tunisie. Un nouveau système d’alerte SMS qui sera une excellente démonstration de la coopération entre les différents acteurs du secteur et qui permettra à la technologie mobile de jouer un rôle essentiel dans la protection des citoyens», Jawad Abbassi, Head of MENA, GSMA

À propos de la GSMA

La GSMA représente les intérêts des opérateurs de téléphonie mobile dans le monde entier; elle rassemble plus de 750 opérateurs et plus de 400 sociétés appartenant à l’écosystème mobile au sens large, dont des fabricants de téléphones et d’appareils, des éditeurs de logiciels, des fournisseurs d’équipements, des entreprises internet et des organisations opérant dans des secteurs d’activité connexes.

La GSMA organise également les MWC (Mobile World Congress), événements phares du secteur qui ont lieu chaque année à Barcelone, Los Angeles et Shanghai, ainsi que les conférences régionales Mobile Series 360.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site officiel de la GSMA sur www.gsma.com. Suivez la GSMA sur Twitter: @GSMA.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.