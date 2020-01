La municipalité de Regueb vient d’élaborer son programme d’investissement communal pour l’année 2020, en concertation avec les citoyens, annonce, à l’agence TAP, le maire de la ville, Mohamed Salah Massoudi.

Parmi les actions municipales programmées: la maintenance des routes pour un coût de 700 mille dinars, l’acquisition de terrains pour 100 mille dinars et la poursuite du réaménagement du marché hebdomadaire pour 500 mille dinars.

Le programme prévoit, aussi, une enveloppe estimée à 220 mille dinars pour l’acquisition d’équipements de nettoyage et de matériels informatiques, l’approvisionnement en eau potable et l’élaboration des études.

Moyennant une enveloppe de 3 millions de dinars, les projets entamés en 2019 devront être poursuivis, à savoir les travaux de maintenance et d’installation de l’éclairage public, la construction d’un service d’Etat civil au sein de la municipalité, l’aménagement d’espaces verts, la réhabilitation de la Cité de la République et le réaménagement de l’abattoir municipal et du marché hebdomadaire.