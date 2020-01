Le président de la République, Kais Saied, a reçu, samedi, au Palais de Carthage, le président de l’Assemblée des représentants du peuple et président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des consultations pour la formation du gouvernement conformément à l’article 89 de la loi fondamentale, indique la présidence de la République.

Le chef de l’Etat a insisté sur l’impératif de respecter la Constitution.

Vendredi soir, au parlement, le gouvernement Habib Jemli n’a pas obtenu les 109 voix nécessaires à son passage. Il a recueilli 72 voix pour, 134 contre et 3 abstentions.

Selon l’article 89 de la Constitution, (…) si la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple n’est pas accordée, le Président de la République engage des consultations dans un délai de dix jours avec les partis politiques, les coalitions et les groupes parlementaires, en vue de charger la personnalité jugée la plus apte, en vue de former un gouvernement dans un délai maximum d’un mois.