L’année 2019 a été marquée, sur le plan politique, par l’organisation d’élections présidentielle et législatives par l’Instance supérieure indépendante pour les élections. Ces élections ont consacré le triomphe des mouvements populistes et conservateurs, et le fractionnement des forces centristes et progressistes.

L’élection présidentielle a eu lieu de manière anticipée, le 15 septembre 2019 en Tunisie pour le premier tour, et le 13 octobre 2019 pour le second, et ce pour élire un nouveau président pour un mandat de 5 ans. Il s’agit de la deuxième élection présidentielle au suffrage universel direct depuis la révolution de 2011.

Initialement prévu le 17 novembre 2019, le scrutin a été avancé en raison de la mort, à 92 ans, du président Béji Caïd Essebsi, le 25 juillet 2019.

Le candidat social-conservateur indépendant, l’emporte le second tour avec 72,71% des suffrages devant le candidat, Nabil Karoui, du récent parti “Au cœur de la Tunisie“.

Les élections législatives tunisiennes de 2019 ont eu lieu le 6 octobre 2019 afin d’élire l’Assemblée des représentants du peuple pour un mandat de cinq ans.

Il s’agit des seizièmes élections législatives en Tunisie et des deuxièmes depuis l’adoption de la Constitution de 2014.

Le parti Ennahdha arrive en tête, avec 52 sièges. Il est suivi par Qalb Tounès (Au Coeur de la Tunisie), 38 sièges, le Courant démocrate (22 sièges), la Coalition Al-Karama (21 sièges), le Parti destourien libre (17 sièges), le mouvement Echaâb (15 sièges), Tahya Tounes (14 sièges), le mouvement Machrou Tounes (4 sièges), Errahma (4 sièges), Nidaa Tounes (3 sièges), l’Union populaire républicaine (3 sièges), parti Al-Badil (3 sièges), Afek Tounes (2 sièges), l’Union démocratique et sociale (1 siège) et le Front populaire (1 siège). Les autres voix sont allées aux listes indépendantes qui ont obtenu chacune un siège au nouveau Parlement.

Le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, a été élu au premier tour nouveau président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) avec 123 voix sur les 217 députés votant. L’Assemblée a élu Samira Chaouachi (Qalb Tounes) en tant que première vice-présidente, et Tarek Fetiti (indépendant pour le groupe de la Réforme nationale) en tant que deuxième vice-président.

Les partis vainqueurs se sont constitués en six groupes ou blocs parlementaires.

Bloc Ennahdha: 54 membres – Noureddine Bhiri, président;

Bloc Courant démocratique: 41 membres – Ghazi Chaouachi, président;

Bloc du Parti Au Cœur de la Tunisie: 38 membres – Président Hatem Mliki;

Bloc Al Karama : 21 membres – Seifeddine Makhlouf, président;

Bloc du Parti Destourien Libre: 17 membres – Abir Moussi, présidente;

Bloc National de Réforme: 15 membres – Hassouna Nasfi, président.

