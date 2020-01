Le déficit de la balance commercial s’est établi, durant l’ensemble de l’année 2019, à un niveau record de 19,409 milliards de dinars contre 19,023 milliards de dinars en 2018, selon les données publiées, jeudi 9 janvier 2020, par l’Institut national de la statistique (INS).

Ce déficit a été enregistré particulièrement avec certains pays, à savoir la Chine (-5,852 milliards de dinars), l’Algérie (-3,038 milliards de dinars), l’Italie (-2,668 milliards de dinars), la Turquie (-2,467 milliards de dinars) et la Russie (-1,403 milliard de dinars.

En revanche, le solde de la balance commerciale a enregistré un excédant avec d’autres pays, principalement avec la France (+3,778 milliards de dinars), la Libye (+1,377 milliard de dinars) et le Maroc (plus de 410 millions de dinars).

Hors énergie, le déficit de la balance commerciale s’établit à 11,652 milliards de dinars; celui de la balance énergétique s’établit à 7,756 milliards de dinars, soit 40% du déficit total, contre 32% en 2018 et 26% en 2017.

Le taux de couverture a gagné, en 2019, un point par rapport à l’année 2018, pour s’établir à 69,3% contre 68,3% une année auparavant.

Hausse de 7% des exportations

L’augmentation observée au niveau de l’exportation (+7%) durant l’année 2019 concerne la majorité des secteurs. En effet, des hausses ont été enregistrées dans le secteur des mines, des phosphates et dérivés de 21,3%, des industries mécaniques et électriques de 12,3%, le secteur textile et habillement et cuirs de 4,2%, le secteur de l’énergie de 3,9% et les autres industries manufacturières de 12,2%.

En revanche, le secteur de l’agriculture et des industries agro-alimentaires a enregistré une baisse de 13%, suite à la diminution des ventes en huiles d’olives (1,387 milliard de dinars l’année 2019 contre 2,125 milliards de dinars en 2018).

Hausse de 5,4% des importations

S’agissant de l’augmentation des importations de 5,4%, elle est due à la hausse observée au niveau de la plupart des secteurs. En effet, les importations se sont inscrites en hausse de 19,6% pour les produits énergétiques sous l’effet de la hausse des achats de gaz naturel (3,692 milliards de dinars contre 2,173 milliards de dinars).

De même, les importations ont augmenté de 9,5% pour les biens d’équipement et de 0,9% pour les produits agricoles et alimentaires de base.

En revanche, les importations ont enregistré des baisses de 9,5% pour les mines, phosphates et dérivés et de 2% pour les matières premières et demi produits.

Répartition géographique

Les exportations tunisiennes vers l’union européenne (73,9% du total des exportations) ont augmenté de 7,7%. Cette évolution est due à la hausse des exportations nationales vers certains partenaires européens, tels que l’Allemagne (+14,6%), l’Italie (+8,8%) et la France (+6,2%).

Par ailleurs, les ventes tunisiennes sont en diminution avec d’autres pays européens, notamment avec l’Espagne (-19,6%) et les Pays Bas (-7,5%).

Avec les pays maghrébins, les exportations ont augmenté avec la Libye de 20,4%, le Maroc de 15,4% et l’Algérie de 3,7%.