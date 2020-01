Le chiffre d’affaires de l’assurance-vie poursuit sa décélération pour la troisième année consécutive, atteignant un taux de 9% à la fin du troisième trimestre de l’année 2019, contre 14,6% en 2018, 18% en 2017 et 24% en 2016.

L’assurance-vie représente 20,5% du chiffre d’affaires global de l’assurance contre respectivement 22,5%, 21,2% et 20,2% au cours des années 2018, 2017 et 2016.

Selon les données statistiques de la Fédération tunisienne des sociétés d’assurances (FTUSA), cette décélération du rythme de croissance du chiffre d’affaires du secteur de l’assurance-vie s’explique par la mauvaise conjoncture économique dans le pays et le maintien du taux d’inflation à un niveau élevé.

Parallèlement, la part du reste des assurances (hors vie) a atteint plus de 79% du chiffre d’affaires global, avec en tête la branche de l’assurance automobile (plus de 45,3% contre 45,5% au cours des neuf premiers mois de l’année 2018), en raison de l’évolution de son chiffre d’affaires de 7%. Vient ensuite l’assurance tous risques avec une part de 22,7%, puis l’assurance contre les incendies (8,2%) et enfin l’assurance du transport (3,2%).

Le chiffre d’affaires global des sociétés d’assurance directe (23 entreprises) est estimé à 1,826 milliard de dinars contre 1,70 milliard de dinars à fin septembre 2018.