Le gouvernement tunisien a annulé la convention signée avec la compagnie internationale “BUPA Global pour l’assurance et la réassurance médicale et de santé” qui remonte à l’année 2005. En lieu et place, le gouvernement a conclu un contrat avec une autre société d’assurance dénommée “Waica Re”, en vue de l’installation, à Tunis, d’un bureau la représentant.

Le premier numéro du Journal Officiel de Tunisie (JORT) de l’année 2020, paru le 3 janvier, publie la nouvelle convention avec Waica Re ainsi que le décret gouvernemental annulant celle signée avec BUPA pour l’assurance et la réassurance, laquelle a été approuvée en vertu du décret numéro 2701 pour l’année 2005, publié au JORT de l’année 2005.

La compagnie internationale britannique BUPA Global est spécialisée dans la protection sanitaire et siège au Royaume Uni. Ses services s’adressent à près de 32 millions d’assurés dans 190 pays. La compagnie Waica Re est, quant à elle, installée en Sierra Leone (pays d’Afrique de l’Ouest).

Par ailleurs, selon la Fédération tunisienne des sociétés d’assurances (FTUSA), le chiffre d’affaires du secteur est estimé, au cours des quatre premiers mois de l’année 2019, à près de 768,1 millions de dinars (MDT) contre 726,3 MDT pendant la même période de l’année 2018.

La contribution du secteur de l’assurance à l’économie ne dépasse pas les 2% du PIB. Ce secteur comprend près de 22 sociétés qui pour la plupart rendent des services à des assurés locaux.