Les travaux de mise à niveau de la route nationale n°14, sur un tronçon de 15 km, à partir de la ville de Sfax en direction de Gafsa, ont pris fin. Ces travaux qui ont débuté, en janvier 2018, ont été parachevés, un mois avant la fin des délais prévus, souligne dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur régional de l’équipement, Rajab Aroud.

Des crédits de l’ordre de 25 millions de dinars ont été alloués à ce projet financés, conjointement, par le budget de l’Etat et le FADES (Fonds arabe pour le développement économique et social), pour améliorer la sécurité routière sur ce tronçon et désengorger la circulation entre le centre-ville de Sfax et l’entrée sud de l’autoroute Sfax-Gabès.

Les travaux ont consisté, notamment, en l’aménagement de 6 ronds-points et 11 croisements et l’installation de l’éclairage public.