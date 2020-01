Hassine Debech, proposé par le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, à la tête du ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi, occupe depuis octobre 2017 le poste de contrôleur général des services publics.

Né le 6 octobre 1966 à Ben Guerdane (gouvernorat de Médenine), il est titulaire d’un diplôme de troisième cycle en finances publiques de l’Institut algéro-tunisien d’économie douanière et fiscale et d’une maîtrise en économie et relations internationales de la Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis.

Il a occupé le poste de directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) de juin 2016 à octobre 2017 et celui de directeur général de l’Agence tunisienne de formation professionnelle de septembre 2013 à juin 2016.

Hassine Debech est marié et père de trois enfants.