Sayed Blel, proposé au poste de ministre des Affaires sociales dans le gouvernement Habib Jemli, est né le 23 août 1953. Il occupe, depuis février 2015, le poste de conseiller auprès du chef du gouvernement chargé des dossiers sociaux.

Titulaire d’un diplôme de cycle supérieur de l’école nationale d’administration de Tunis en 1981, Blel a occupé plusieurs postes dont celui de président directeur général de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS), de mai 2010 à février 2015), chargé de mission et directeur général du bureau d’assistance aux entreprises économiques (2006) et président directeur général de la caisse nationale d’assurance maladie (2004).

Il a présidé la commission chargée de l’élaboration des grandes réformes dans les domaines de la santé et de la sécurité sociale et participé aux négociations et à la finalisation des conventions bilatérales de sécurité sociale conclues entre la Tunisie et plusieurs pays européens et arabes. Il a, aussi, participé à l’élaboration d’une convention maghrébine de la sécurité sociale et à la mise en place des systèmes du compte individuel à la CNRPS et d’archivage électronique des documents à la CNRPS.

Sayed Blel est marié et père de trois enfants.