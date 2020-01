Jamel Gamra, proposé au poste de ministre du Transport et de la Logistique, est né le 4 septembre 1961, selon des données communiquées par la présidence du gouvernement.

Il poursuit son doctorat en administration des affaires (en cours 2017-2021) à l’université de Sherbrooke – Canada. Il est titulaire de deux licences spéciales en sciences appliquées, en “systématique et programmation” et en “constructions navales”, de l’université catholique de Louvain – Belgique, et dispose d’un master en gestion et administration portuaires de l’université d’Anvers – Belgique.

Depuis juin 2018, il a occupé le poste du directeur chargé des pays de la Méditerranée et du Moyen-Orient au Centre mondial d’excellence des destinations (CED), affiliation de l’Organisation mondiale du tourisme, Montréal, Canada.

Durant la période janvier 2014 – décembre 2017, il a assuré la fonction de consultant international dans le domaine du transport et de la logistique auprès de plusieurs multinationales.

Il a été ministre du Tourisme de février 2013 à février 2014).

Jamel Gamra est marié et père de quatre enfants.