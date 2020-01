Kamel Hajjam, proposé comme ministre de l’Education dans le gouvernement Habib Jemli, est né le 25 septembre 1960 à Tunis.

Il est titulaire d’un doctorat en sciences de l’éducation de la Faculté des sciences humaines et sociales 9 Avril de Tunis et d’un certificat de formateur du Centre national d’enseignement à distance à Toulouse, en France.

Il a été instituteur d’école primaire puis inspecteur d’école général de l’éducation avant d’exercer les fonctions de directeur de la formation au Centre national de formation de formateurs.

Hajjam est expert international dans le domaine de l’éducation auprès de l’Organisation internationale de la gouvernance locale (2018) et avait représenté le ministère de l’Education au Forum des enseignants de l’UNESCO (2019), à la Commission internationale pour le suivi des objectifs de développement durable (2018) et au Comité national pour l’élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (2017).

Il a également reçu la quatrième classe de l’Ordre de mérite de l’éducation en 2001 et en 2017 (3ème classe) ainsi qu’un certificat d’appréciation de la part de la Fédération internationale du journalisme arabe en reconnaissance de services rendus dans le domaine de l’éducation dans le monde arabe (2019).

Le proposé à la tête du ministère de l’Education est également candidat de la Ligue mondiale de la création et des sciences humaines pour faire partie des 100 personnalités mondiales les plus en vue dans le domaine des sciences humaines.