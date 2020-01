Trois conventions visant à promouvoir les conditions de la femme dans tous les domaines et le renforcement de ses compétences ont été signées, vendredi 3 janvier 2020, entre le ministère de la Femme et de la Famille, d’une part, et l’Association tunisienne pour la gestion et l’équilibre social, la Ligue tunisienne des droits politiques de la femme et l’Association tunisienne de la gouvernance et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans les postes de décision, d’autre part.

A l’issue d’une cérémonie organisée à cette occasion, la ministre de la Femme, Néziha Labidi, a souligné que ces conventions ont pour objectifs de renforcer les droits civils et politiques des femmes et de valoriser ses efforts dans la lutte contre toute forme d’extrémisme et de violence outre le développement de ses compétences dans les domaines de la bonne gouvernance, le genre social, la gestion administrative, le leadership, les sciences de l’administration et la gestion publique ainsi que l’assistance aux victimes de violence.

“Ces conventions visent aussi à faire connaitre les capacités de la femme tunisienne dans tous les domaines (économique, politique, social et culturel) surtout que jusqu’à présent elle n’a pas bénéficié de la place qu’elle mérite malgré ses compétences”, a-t-elle dit.

Pour sa part, la présidente de l’Association tunisienne de la gouvernance et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans les postes de décision, Amel Sammoud Khyari, a souligné que la convention signée avec le ministère de la femme vise à mettre en œuvre un programme commun pour la formation des hauts et moyens cadres féminins et le renforcement des capacités en matière de bonne gouvernance, de genre social, gestion administrative, leadership, sciences de l’administration et gestion publique.

“Elle vise aussi à mettre en application les droits humains des femmes de manière à garantir l’égalité entre les sexes et ce, conformément aux dispositions de la constitution tunisienne de 2014 et des conventions internationales ratifiées par la Tunisie outre la promotion du partenariat pour institutionnalisation du genre social et son intégration dans les politiques publiques et les programmes locaux et régionaux ainsi que le renforcement de l’accès des femmes aux postes de décision”, a-t-elle signalé.