Le Tunindex a clôturé la séance de vendredi, en territoire négatif, perdant 0,44%, à hauteur de 7008,02 points, dans un volume total de transactions de 2,967 millions de dinars (MD).

Au niveau des hausses, Le titre SIPHAT a augmenté de 2,85%, à 5,400 dinars, suivi par Office plast (+2,72% à 2,640 D) de Meubles Intérieur (+2,57 % à 3,980 D). Le titre Monoprix a cru de 2,56 %, à 8 dinars et UNIMED de 2,50% à 9,430 D.

En baisse la STB a chuté de 2,80 % à 4,510 D et Sanimed de 2, 77 à 1,750D.De même, le titre Land or a régressé de 2,59 % à 7,500 D et l’Arab lease de 2,42 % à 1,610 D.