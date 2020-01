Les études géophysiques relatives au projet de construction du barrage “Boulaaba” sur le bassin versant de l’oued Htab, dans la délégation de Kasserine-nord, ont été lancées récemment.

Les études, qui se poursuivront durant huit mois, permettront d’obtenir les caractéristiques physiques du sous-sol et à apporter un éclairage quant à la nature du sol, a indiqué Ahmed Trabelsi, chef de service de la conservation des eaux et du sol au commissariat régional au développement à Kasserine.

Cet ouvrage, qui s’étend sur 117 ha, devra permettre de collecter plus de 24 millions de m3 cube d’eau de ruissellement, selon ses dires.

Il contribuera également à protéger les plaines de Sidi Boulaâba contre les inondations et les localités limitrophes d’oued Htab et de Sidi Harrath, et ce, avec un coût global de 45 millions de dinars.

Le barrage, qui aura une capacité de stockage de 48 millions de m3, fournira l’eau d’irrigation pour 2400 ha de périmètres situés en amont et 300 ha en aval dans la délégation de Foussana.

Il assurera, aussi, l’alimentation en eau de la zone industrielle de Kasserine et de fournira les quantités en eau nécessaires pour lutter contre les incendies de forêts, d’après la même source.