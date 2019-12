Avant de conclure avec le groupe espagnol Barcelo un partenariat visant à lui permettre de consolider son savoir-faire et se faire accompagner par des spécialistes de la gestion hôtelière pour optimiser les performances des hôtels qui lui sont confiés en gestion, UFI Group a augmenté le capital de sa société Caravel à deux reprises en deux mois pour le porter de 20 537 620 dinars à 48 151 860 dinars.

Devenir un acteur majeur de l’hôtellerie constitue visiblement l’ambition d’Union Financière (UFI) Group actif dans ce secteur à travers la société Caravel.

Le portefeuille de cette société, qui contrôle déjà cinq hôtels dont deux en affiliation (Concorde Hotel Les Berges du Lac et Concorde Hotel Paris) et trois en gestion (Concorde Hotel Sfax Centre, Concorde Green Park Palace et Concorde Hotel Marco Polo), va bientôt s’enrichir d’un sixième, l’Occidental Marhaba à Sousse. D’autres projets sont également à l’étude.

Ce groupe, fondé et dirigé par Abdelaziz Essassi, avec son fils Mohamed Nabil Essassi –actif également – est en train de doter la société Caravel opérant dans la gestion hôtelière les moyens de sa grande ambition.

Ainsi, le capital de Caravel va être augmenté de 8 670 000 dinars pour passer de 39 481 860 dinars à 48 151 860 dinars, suite à une décision de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 29 octobre 2019. Cette augmentation se fera par la création de 867 000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 10 dinars chacune à libérer du quart à la souscription majoré d’une prime d’émission.

Un mois plus tôt, une autre assemblée générale extraordinaire, en date du 17 septembre 2019, avait fait faire un bond appréciable au capital de la société Caravel en l’augmentant de 18 944 040 dinars pour le porter de 20 537 620 dinars à 39 481 660 dinars.

Cette augmentation, faite par la création de nouvelles actions, 1 89 4424 en l’occurrence d’une valeur nominale de 10 dinars chacune à libérer entièrement à la souscription, mais cette fois-ci par compensation de créances certaines, liquides, exigibles et libres, a été souscrite par cinq sociétés du groupe (Union financière Holding, la Société industrielle d’accessoires des véhicules (SIAV), la Société d’assistance, financière et Informatique (SAFI), UNION FINANCIERE, et la Société de Développement et de Réalisation Industrielle et Commerciale (SODRIC) et Nabil Essassi, le fils du fondateur du groupe.

Ces augmentations s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de développement d’UFI Group dans l’hôtellerie. Elles ont précédé de peu l’annonce, fin novembre 2019, de la conclusion d’un partenariat –constituant un autre volet fondamental de cette stratégie- avec Barceló, le groupe espagnol le deuxième plus important du secteur touristique en Espagne et 31ème à l’échelle mondiale, avec plus de 250 hôtels et 55 000 chambres réparties dans 22 pays, sous les enseignes Royal Hideaway, Barceló, Occidental et Allegro.

A travers ce partenariat, qui se traduit par l’entrée du groupe espagnol dans son capital, Caravel entend consolider son savoir-faire et se faire accompagner par des spécialistes de la gestion hôtelière afin d’optimiser les performances des hôtels qui lui sont confiés en gestion.

L’entreprise va désormais gérer ses hôtels avec les standards des enseignes de Barceló Hotel Group et sous les enseignes suivantes: Barceló Concorde Les Berges du Lac, Barceló Concorde Green Park Palace, Occidental Paris, Occidental Marco Polo, et Occidental Sfax Centre.

M.M.