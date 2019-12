Le Tunindex a clôturé la séance du lundi sur un territoire positif gagnant 1,12% à hauteur de 7 131.71 points dans un volume total 5,445 millions de dinars (MD).

Le titre SFBT a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,641 MD de ses capitaux à 19,01 D, avec une hausse de 1,33%.

Le titre SOMOCER s’est échangé à 0,94 D, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance (+5,61%), suivi de ALKIMIA (+4,48% à 50,04 D). Le titre ONE TECH HOLDING, quant à lui, a enregistré une hausse de 4,16% à 13,75 D.

Dans le vert, les titres ATTIJARI BANK et TPR ont gagné respectivement 3,53% et 3,17%, pour clôturer à 33,70 D et 4,88 TND.

A la baisse, le titre HEXABYTE a régressé de 2,92% à 6,97 D, suivi de BANQUE DE L’HABITAT qui a enregistré une baisse de 2,83% à 11,66 D. Le titre ELECTROSTAR, quant à lui, a baissé de 2,75% à 1,41 D.

Dans le rouge, les titres CARTHAGE CEMENT et SERVICOM ont enregistré une baisse respective de 1,66% et 1,61% à 1,18 D et 0,61 D.