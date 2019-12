La société «Manufacture de Panneaux de Bois de Sfax – MPBS» vient d’annoncer l’acquisition de trois sociétés opérant dans le secteur du bois, dont ci-après une brève description :

– Société « Comptoir des bois et matériaux – CBM » spécialisée dans le commerce de bois et d’articles sanitaires, disposant de trois sites, à Sfax et à Gabes, détenue à hauteur de 51% par la famille de M. Khaled Sellami et 49% par la famille de M. Sofiene Sellami ;

– Société « Maison du Bois du Sud – MBS » spécialisée dans le commerce de bois, disposant de quatre sites, à Sousse, Mahdia et Tunis, détenue à hauteur de 48% par la famille de M. Khaled Sellami et 52% par la famille de M. Sofiene Sellami ;

– Société « Scierie Africaine – SCIAF », spécialisée dans le sciage, l’étuvage et le séchage de bois, détenue à hauteur de 64% par la société CBM, 18% par la société MBS et 18% par la famille de M. Khaled Sellami.

L’opération d’acquisition des sociétés CBM, MBS et SCIAF s’intègre dans le cadre d’une stratégie d’expansion au sein du groupe MPBS pour le développement d’un axe commercial des bois et des articles sanitaires et d’un axe industriel par l’intégration d’une scierie.

L’acquisition des sociétés se fera par un processus d’échange de titres entre les actionnaires à réaliser en deux étapes :

– Etape 1 : Rachat par la société MPBS de 99% des titres de capital des sociétés CBM, MBS et 18% de la société SCIAF en constatant une dette en “compte courant actionnaire’ dans son passif auprès des actionnaires (familles de M. Sofiène Sellami et de M. Khaled Sellami);

– Etape 2 : Conversion du ‘compte courant actionnaire’ en titres de capital dans le cadre d’une augmentation de capital réservée, qui sera décidée par une Assemblée Générale Extraordinaire de MPBS.

A la lumière de ces éléments, la structure de capital de la société MPBS après augmentation de capital se présentera comme suit: