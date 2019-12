Deux mois après l’échec d’une première tentative, la municipalité de Tunis sollicite de nouveau les investisseurs par un second appel à manifestations d’intérêt. Mais en en changeant les conditions –l’opération est restreinte- et en exigeant cette fois-ci clairement que les candidats aient les reins solides financièrement.

La municipalité de Tunis a lancé, dimanche 13 octobre 2019, un appel à manifestation d’intérêt en vue de sélectionner «des investisseurs ayant la capacité financière pour construire et exploiter 6 parkings à étages à Tunis dans le cadre de 4 projets» et «pour moderniser et développer les services qui y seront offerts en intégrant les nouvelles technologies», et ce dans le cadre de contrats de concession et «conformément aux dispositions du cahier des charges».

La sélection des investisseurs se fera par voie d’appel d’offres restreint «avec dialogue concurrentiel». Chaque candidat pourra soumissionner pour plus d’un projet et la municipalité en retient au moins trois pour chacun des quatre lots.

Les six terrains mis en concurrence se trouvent rue Mokhtar Attia (à l’angle des rues Mokhtar Attia, du Caire et Kamel Attaturk), à La Kasbah (deux terrains, à l’avenue du 9 Avril 1938 angle de la rue Docteur Carton; et à l’avenue du 9 Avril 1938 angle de l’avenue du 2 Mars 1934), à Bab El Khadra (deux terrains, à la Bab El Khadra, à l’angle des avenues Hédi Chaker et Taieb M’Hiri, et à côté du viaduc Bab El Assel, angle des avenues Ouled Haffouz et Béchir Sfar), et à Bab El Jazira (là où se trouvait l’ancien marché municipal de Bab El Jazira, sis à l’angle de l’avenue Bab Jedid et des rues d’Algérie, Sidi El Béchir, Sidi Ghrib et du Fleuriste).

Initialement, la municipalité de Tunis avait dévoilé, le 12 août dernier, les noms des investisseurs retenus pour réaliser et exploiter les 6 parkings à étages. Mais dans un premier temps, elle a décidé de reporter sine die la séance d’ouverture et de dépouillement des offres. Ensuite, elle a considéré le premier appel à manifestations d’intérêt comme infructueux –mais sans le dire officiellement- et a entamé les préparatifs du second qu’elle vient de lancer.

Quelle est la raison de cette décision ? En fait, si la municipalité n’a pas officiellement déclaré la première opération infructueuse, c’est parce que le problème ne réside pas dans les offres. Une source proche du dossier nous révèle que «les responsables de la municipalité de Tunis ont réalisé après coup qu’ils n’avaient pas défini les critères de la participation à l’appel à manifestations d’intérêt».

D’ailleurs, le deuxième appel à manifestations d’intérêts diffère du second sur au moins deux points. D’abord, il est restreint. Ensuite, la municipalité y exige que les candidats aient les reins financièrement solides pour s’attaquer à la réalisation de ce genre de projets.

Le dernier délai de présentation des candidatures a été fixé au 5 novembre 2019. La séance d’ouverture des dossiers aura lieu le même jour au Palais de la municipalité à La Kasbah.