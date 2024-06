Les projets de création de 5 parkings à étages à Tunis, sont toujours bloqués par des difficultés administratives et procédurales et ceci depuis le lancement des premiers appels d’offres en 2015, a indiqué le directeur de la circulation et de stationnement à la municipalité de Tunis, Nacer Khelifi dans un entretien accordé à la TAP.

Les parkings programmés sont, notamment, le parking de “Moktar Attia”, le parking de la ‘Kasbah” (prés de la municipalité de Tunis), le parking de “Bab Khadra” (incluant deux espaces, un à Bab Laasal et l’autre près du lycée), a précisé le responsable.

La municipalité de Tunis a déjà réalisé par le biais des contrats de concession, 3 parkings à étages d’une capacité totale estimée à 2350 places, situés à Lafayette, Rue Abderrazek Chraibi (derrière le ministère de l’intérieur) et rue Mokthar Attia (Central Park).

Evoquant la réticence des investisseurs vis-à -vis de ce genre de projets, Nacer Khelifi a mentionné l’importance des investissements financiers à prévoir pour la réalisation et l’exploitation des parkings, soit un coût moyen estimé en 2019 à 30 millions de dinars pour la construction d’un parking.

L’inflation, la hausse du prix des matériaux de construction et de la main-d’œuvre ainsi que la faible rentabilité comptent aussi parmi les causes de la réticence des investisseurs.

Le responsable a par ailleurs mentionné que la municipalité de Tunis ne peut plus fournir le nombre nécessaire d’agents de contrôle après la publication du Décret 2012-518 portant suppression du corps des contrôleurs des règlements municipaux et l’intégration des agents en relevant au corps de la sûreté nationale et de la police nationale.