Le site web svp.com croit savoir que la règle phare 49/51, en cours en Algérie depuis 2009, pourrait disparaître en 2020.

«Le principe de liberté d’établissement en Algérie connaît des limites depuis une ordonnance n°09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009», rappelle notre source.

Et les auteurs d’expliquer : « les investisseurs étrangers sont soumis à la contrainte d’avoir un partenaire local majoritaire (règle dite 49/51%). Longtemps décriée, cette règle va probablement disparaître en 2020 ».

Comme l’on peut imaginer, cette obligation d’avoir un partenaire algérien majoritaire a toujours été critiquée même par des investisseurs algériens, la considérant «… comme un frein pour attirer les investisseurs étrangers ».

Et par les temps qui courent, l’Algérie a de plus en plus besoin, aujourd’hui, d’investisseurs et d’investissements étrangers. Selon le site web svp.com, « le projet de loi de finances pour 2020 prévoit la suppression de cette règle pour les secteurs non stratégiques. Une commission ad hoc doit préciser quels sont les secteurs stratégiques ».