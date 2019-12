Des parlementaires et des représentants des parties prenantes de la Méditerranée se réunissent, mardi 17 décembre, au siège du Parlement marocain à Rabat pour débattre du lancement d’une “nouvelle décennie de développement durable” (N3D).

Cette réunion, qui se tient sur invitation du Parlement marocain et du Cercle des parlementaires méditerranéens pour le développement durable (COMPSUD), est organisée au moment où le bassin méditerranéen est particulièrement menacé et où la région est confrontée à une crise écologique majeure avec un réchauffement climatique qui se produit à un rythme 20% plus rapide que dans le reste du monde, selon les organisateurs.

La réunion se déroulera en trois sessions ayant pour thèmes “Principales priorités méditerranéennes en matière d’environnement et de développement durable : Engagement et politique de mise en œuvre”, “Des solutions basées sur la nature et les zones humides côtières pour la résilience climatique”.

Des représentants de plusieurs organismes internationaux et régionaux, dont de l’Union pour la Méditerranée (UpM), le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), le PAM (Programme alimentaire mondial), de la Ligue des Etats arabes (LEA) et des députés tunisiens, Thameur Saad et Karim Krifa. Les participants devraient adopter à la fin de la journée la déclaration de Rabat.